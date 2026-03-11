Pedro Vallín: "Calculo que en un año o no existirá el trumpismo o Estados Unidos dejará de ser una democracia"

El periodista y analista de Al Rojo Vivo analiza la ronda de contactos impulsada por Félix Bolaños y advierte de la dificultad para acordar medidas ante la guerra, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El periodista Pedro Vallín se ha referido a la ronda de contactos impulsada por el ministro Félix Bolaños para abordar posibles medidas ante el contexto de guerra. A su juicio, lo más significativo no es tanto la dificultad para alcanzar acuerdos sobre el contenido de las medidas, sino el modo en que estas podrían aplicarse.

"Lo llamativo ya ni siquiera es que no se vayan a terminar de poner de acuerdo en el contenido de las medidas", ha señalado en Al Rojo Vivo. "La discusión no es solo qué sectores deben asumir el esfuerzo, sino cómo se arbitran esas medidas y quién soporta realmente el coste".

En ese sentido, Vallín ha planteado la posibilidad de que parte del impacto recaiga sobre las propias compañías energéticas. Como ejemplo, ha recordado que en el actual mercado de distribución de combustible existe una diferencia de precios cercana al 30% entre los distribuidores más baratos y los más caros, un dato que —según apuntó— refleja los márgenes con los que operan las grandes compañías del sector.

Respecto al desarrollo del conflicto internacional, Vallín ha subrayado que la incertidumbre es incluso mayor de lo que podría pensarse en la propia Casa Blanca. "Puede ser que ni siquiera tengan un plan de salida", ha afirmado. "Pero incluso si lo tuvieran, que Estados Unidos tenga un plan no significa que el conflicto vaya a terminar, porque Teherán ya ha dicho que acabará cuando ellos quieran que termine".

Por último, al ser preguntado por la posibilidad de que el mandato de Donald Trump termine antes que el régimen de los ayatolás en Irán, Vallín ha considerado que no es un escenario descartable. "La aceleración histórica en la que está metido Donald Trump es tal que apostar políticamente contra él —no necesariamente enfrentarse directamente, pero sí apostar a que su proyecto no se consolide— puede ser hoy la opción ganadora para cualquier gobierno que crea en un mundo basado en reglas".

"Mi cálculo", ha concluido, "es que en un año puede ocurrir una de dos cosas: o el trumpismo deja de existir o Estados Unidos deja de ser una democracia".