Pedro Vallín, tras el ataque de Garamendi a Yolanda Díaz por subir el SMI: "La CEOE debería centrarse en otras guerras"

El periodista Pedro Vallín analiza en este vídeo los cruces de acusaciones entre el presidente de la CEOE y el Gobierno: "Garamendi se instaló hace ya un tiempo en un 'no a todo'", afirma el periodista.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros al mes tras un acuerdo con los sindicatos al que no ha querido sumarse la CEOE. El propio presidente del Gobierno criticó la negativa de la patronal y pidió que pagaran mejores salarios, y la ministra de Trabajo criticaba a su presidente, Antonio Garamendi, que ganaba "23 veces el Salario Mínimo Interprofesional".

Al jefe de la patronal no le han sentado nada bien estas palabras de la vicepresidenta: "Creo que ya es aburrido, es populismo", ha aseverado. "Que deje de una vez ya el monólogo social como elemento político de su campaña electoral" y también ha tenido palabras contra Sánchez asegurado que "no estuvo a la altura" al reclamar que los empresarios paguen mejores salarios.

El periodista Pedro Vallín sostiene, en su análisis en Al Rojo Vivo, que "estamos viviendo sistemáticamente desde hace bastantes años récords de beneficios en todas las grandes compañías y también tenemos los mejores números económicos macro de las últimas décadas", por lo que "tiene que haber un momento en el que haya una cierta responsabilidad de la CEOE en la participación en estas negociaciones", añade.

Porque, tal como critica Vallín, "Garamendi se instaló hace ya un tiempo en un 'no a todo'. Y no creo que sea esta una subida excesiva (SMI)". "La CEOE debería centrarse en otras guerras, más aún en un momento económico como el que está atravesando el país", concluye.

