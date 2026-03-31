Pedro García Cuartango: "La OTAN está rota desde la invasión de Ucrania y la llegada de Trump al poder"

El periodista analiza la tensión entre EE UU y España por el cierre del espacio aéreo y pone el foco en la OTAN, una alianza en crisis desde hace años. Asegura que este conflicto obliga a repensarla: "Está muerta y Trump ha terminado de rematarla".

Los objetivos de Donald Trump en Irán parecen moverse, pero lo que no cambia es la creciente tensión con sus aliados europeos. España se ha convertido en uno de los principales focos de fricción tras negarse a facilitar operaciones militares estadounidenses y cerrar su espacio aéreo, una decisión que ha provocado el malestar de Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado abiertamente su decepción por la actitud de España y otros socios. En una reciente entrevista, ha criticado que aliados de la OTAN limiten el uso de bases y espacio aéreo, recordando que la pertenencia a la Alianza implica precisamente esa cooperación. Rubio ha ido más allá al insinuar que este tipo de decisiones obliga a Estados Unidos a replantearse su papel dentro de la organización.

Pese a la escalada verbal, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de rebajar la tensión. Ha asegurado que mantiene una relación "cordial y fluida" con Rubio, con quien —ha destacado— conversa habitualmente en español.

Al respecto, el periodista Pedro Cuartango ha puesto el foco en el estado de la OTAN. Sostiene que la Alianza arrastra una crisis profunda desde hace años, agravada por decisiones unilaterales de Washington. "La OTAN está rota", afirma, señalando tanto la invasión de Ucrania como el regreso de Trump al poder como puntos de inflexión.

A su juicio, la intervención en Irán ha evidenciado una fractura difícil de reparar: "Europa ha marcado distancias claras —Alemania, Italia o Reino Unido—, mientras Estados Unidos exige una implicación que resulta inviable, entre otras cosas porque no ha contado con sus socios". Cuartango va más allá y coincide parcialmente con Rubio en que este conflicto obligará a repensar la Alianza, aunque con un diagnóstico mucho más contundente: "La OTAN está muerta, y en buena medida Trump se ha encargado de rematarla".

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