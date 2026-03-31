Pedro Cuartango: "En un principio parecía que Sánchez estaba solo, pero ahora la mayoría de los países europeos se acercan a su posición"

El periodista ve "más que justificada" la negativa de Italia a que Estados Unidos use la base de Sigonella sin permiso y rechaza implicarse en una guerra "injustificada".

"Vivimos en un mundo casi distópico. Nunca habría imaginado a Pedro Sánchez en el mismo barco que Giorgia Meloni". Así resume Pedro Cuartango el giro geopolítico tras la decisión de Italia.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, rechazó que Estados Unidos utilizara la base de Sigonella, en Sicilia, después de que varios bombarderos se dirigieran allí sin autorización previa ni consulta con la cúpula militar italiana.

Para Cuartango, la postura de Meloni es "más que justificada", ya que considera evidente que EEUU debe solicitar permiso expreso para el uso de estas instalaciones. "Italia no quiere implicarse en una guerra tan cuestionable e injustificada como esta", sostiene.

El periodista también destaca un cambio de tendencia en Europa que, en su opinión, acerca posiciones con el Gobierno español. "Al principio parecía que Sánchez estaba solo, con una postura muy dura al criticar el ataque a Irán y rechazar el uso de bases. Pero ahora otros países se están alineando".

En ese sentido, apunta a Alemania y a su canciller, Mert Sternberg, además de la propia Meloni, como ejemplos de ese viraje. "Europa es una de las grandes perjudicadas por este conflicto, no tiene intereses estratégicos directos y sí mucho que perder: esto puede derivar en una recesión económica con consecuencias importantes", concluye.

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