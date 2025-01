Patxi López defiende su ley contra las "acciones judiciales abusivas": "No pensamos en los casos que se están juzgando en este momento"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido la proposición de ley del PSOE contra las "acciones judiciales abusivas"y ha asegurado que "no piensan en los casos que se están juzgando en este momento". Así lo ha explicado en una entrevista este viernes en Al Rojo Vivo al ser preguntado por cómo afectaría a las investigaciones en curso ya que un aspecto destacable de la propuesta es que tendría carácter retroactivo.

Sin embargo, el portavoz socialista ha negado que vaya a afectar la reforma que él mismo ha registrado este viernes en la Cámara Baja. Así ha respondido al escuchar las palabras de la portavoz secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que acusa al PSOE de querer "conseguir la impunidad ante la corrupción que está siendo investigada y juzgada en los tribunales españoles". Gamarra ha explicado que son distintos los delitos que se están siendo investigados y que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE y al entorno más cercano del presidente, en referencia a su mujer y a su hermano.

El socialista no ha hecho referencia a la disposición dentro de la norma que destaca su carácter retroactivo. "Seguramente para cuando se apruebe, todas esas cuestiones que ya están en marcha habrán concluido. Los procedimientos en el Parlamento llevan tiempo. No pensamos en los casos que se están juzgando en este momento", ha argumentado Patxi López.

Sobre si la proposición de ley busca poner coto a la acusación particular, el socialista ha defendido que pretende "limitar a los que quieren utilizar la acción judicial para acosar y vulnerar derechos". "Todos conocemos casos de artistas, periodistas... acosados por estos pseudosindicatos para acosar a estas personas. La acusación popular puede estar en el inicio, pero no en la instrucción. Debe estar para los implicados. Evitamos las filtraciones interesadas de ciertos procesos judiciales", ha insistido López en la misma línea a lo que ha manifestado a lo largo de este viernes.

"No evitamos que haya acusación popular, la regulamos"

"Será el juez quien determine si esa acusación puede personarse", ha añadido, incidiendo en que la acusación particular podrá estar "en los casos en los que esté implicada". Por otro lado, se plantea la siguiente cuestión: ¿un partido o sindicato pueden presentarse como acusación particular si no está directamente vinculada al caso? El dirigente del PSOE ha señalado que "no" ya que la reforma busca que "que no puedan hacerlo los partidos ni plataformas que estén adscritas a este partido".

Asimismo, ha destacado que la acusación popular tiene su espacio, pero no en el momento de la instrucción". "No evitamos que haya acusación popular, la regulamos para evitar prácticas que acosan a personas con intereses particulares y políticos", ha defendido al plantearle que la acusación ha tenido un papel fundamental a lo largo de la historia reciente de nuestro país en grandes casos de corrupción. "Tiene su espacio, lo que no se tiene es en el momento de la instrucción, que está reservada para fiscal y personas implicadas.

En relación con las críticas del PP, que lo tilda de "degradación y control" de la Justicia, Patxi López ha apuntado que "no tienen nada que ver con lo que han presentado" porque lo que buscan, añade, es "garantizar los derechos de los ciudadanos que se vulneran". Para ello, ha puesto el ejemplo de Lalachus y ha afirmado que es una de las razones que les llevan a "suprimir el delito de ofensas religiosas". "Se utiliza para perseguir a estos artistas y creadores de contenido", ha sostenido López.