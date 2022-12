El primer dirigente popular en dar validez a los apuntes de Bárcenas fue Pío García Escudero. El presidente del Senado aseguraba que había recibido un préstamo del Partido Popular, tal y como recoge el extesorero en sus famosos papeles. "Yo el préstamo se lo pedí al secretario general, Javier Arenas, y él dio el visto bueno", explicaba Escudero.



El juez Ruz le preguntó si había reflejado el préstamo pero entonces Escudero, dubitativo, confiesa que no sabía que tuviera que declarar los créditos.



Jaime Ignacio del Burgo fue el segundo en reconocer haber recibido el dinero apuntado por Bárcenas "Efectivamente es cierto que yo recibí ese dinero, recogí el dinero y me lo traje a Pamplona", revelaba el político navarro.



El tercer caso es el de Santiago Abascal. El exdirigente vasco afirma: "Efectivamente, a mí me dieron un dinero en compensación a un atentado que tuve en agosto del 99, que fueron por 19 millones de pesetas, y a mí el partido me ayudó con esa cantidad. Yo no recuerdo en absoluto quién me lo dio y cómo me lo dio".



No recordar el pagador o la forma de hacer este pago es una constante en el partido del Gobierno. Uno de los pocos en dar nombres fue Eugenio Nasarre: "A mí el dinero me lo dio el señor Lapuerta, don Álvaro Lapuerta, fue en efectivo".



El expresidente balear, Jaume Matas, también reconoció los sobresueldos. Según su declaración cobró 21.436 euros en concepto de nómina entre marzo u junio de 2003.

El último caso es el más sorprendente. Luisa Fernanda Rudi, Presidenta de la Diputación General de Aragón, reconoció cobrar una compensación como presidenta popular en Aragón. Ella ni siquiera aparecía en los papeles de Bárcenas.