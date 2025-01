Page reconoce que cree que García Ortiz debería dimitir: "No es exactamente el perfil de lo que se espera de la Fiscalía"

Emiliano García-Page ha mostrado una postura muy distinta a la que ha defendido el Gobierno respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En contra de lo que han defendido sus compañeros de partido, el presidente de Castilla-La Mancha ha confesado que él considera que sí debería dimitir.

"Me suena como cuando un cura desvela lo conocido en confesión", ha reconocido en una entrevista en 'El Hormiguero', haciendo referencia a la investigación que hay abierta contra el fiscal por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su causa por fraude fiscal.

García-Page ha reconocido que no sabe lo que habrá pasado, destacando que "le gustaría que saliese ileso" porque él "no le desea el mal a nadie". Sin embargo, ha reiterado que él cree que Álvaro García Ortiz "no es el perfil de lo que se espera de la Fiscalía".

Mientras tanto, el fiscal ha recibido una buena noticia después de que la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya desestimado por unanimidad el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar en 2023 a Álvaro García Ortiz al frente del ministerio público.