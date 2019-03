El padre del joven que perdió un testículo el 22M: "Que graben a la gente y vayan todos, incluidos los antidisturbios, sin máscaras"

"Si uno lucha por la vida y la libertad con odio y resentimiento, el resultado es más violencia. La policía acude a las manifestaciones con mucho miedo y a veces cuando van con armas de fuego, como son las pelotas de goma, las utilizan de forma inadecuada como fue en esta ocasión".

"Tenemos ya varias experiencias negativas. Y no es sólo eso. En las manifestaciones hay violencia y no tiene que haberla", explica.

Gabriel propone que en vez de armas, los antidisturbios "vayan grabando a la gente, con las caras descubiertas todos. También los manifestantes. Y si todos vamos con las caras descubiertas se les va a ver, se va a ver a quien quiera salirse de la ley, y si rompen algo se le va a reclamar porque ha quedado grabado".

Sobre el estado de su hijo, Gabriel confiesa que "lo malo ya lo hemos pasado, sobre todo el primer día cuando me llaman y me dicen que mi hijo está ingresado". Y añade, después de todo "no estamos en contra de la policía, estamos a favor de todos los seres humanos".