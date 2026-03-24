Pablo Simón: "El problema que tiene Núñez Feijóo es que en muchas cosas sigue actuando como si fuera el presidente de una gestora de barones"

En Al Rojo Vivo, el politólogo señala la debilidad del Partido Popular en política exterior, ligada al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, condicionado por voces internas, como evidenció el debate sobre Palestina.

Pablo Simón alerta del problema del PP en la política exterior: "No tiene una portavocía clara, no tiene gente que asesore a Feijóo en temas de exterior y eso le hace cometer muchos errores"

El politólogo Pablo Simón ha señalado en Al Rojo Vivo un problema de fondo en el Partido Popular, especialmente en política exterior, que atribuye a una debilidad de liderazgo interno de Alberto Núñez Feijóo.

Según Simón, "parte del problema de Núñez Feijóo es que en muchas cuestiones sigue actuando como si presidiera una gestora de barones territoriales". En su opinión, esto provoca que, en ocasiones, no sea él quien marque con claridad el rumbo del partido, sino que se vea obligado a adaptarse a distintas voces internas.

Un ejemplo de esta falta de coherencia, menciona, se vio en el debate semántico sobre el conflicto en Palestina, donde afloraron posiciones divergentes dentro del propio partido.

Esta situación, añade, está generando un desgaste evidente: el Partido Popular "se está autoinfligiendo mucho daño" debido a su debilidad en política exterior. Simón subraya que el partido carece de una portavocía clara en este ámbito y de perfiles especializados que asesoren adecuadamente a Feijóo, lo que termina derivando en errores.

Además, advierte de que esta carencia dificulta establecer una línea política diferenciada respecto a VOX. "Si quieres distinguirte en cuestiones como la Unión Europea o en asuntos internacionales, necesitas un enfoque bien definido y equipos preparados que marquen la dirección. De lo contrario, la multiplicidad de voces no ayuda", explica.

Este problema, advierte Simón, puede tener un alcance mayor del que parece, dada la relevancia del Partido Popular en el contexto europeo. Como uno de los principales partidos conservadores con representación en las instituciones comunitarias, su posición influye en la orientación de ese espacio político. "No es solo una cuestión interna del PP, sino también de los intereses de España. Y ahí veo un déficit claro", concluye.

Las 6 de laSexta

  1. Junts apoyará el decreto anticrisis del Gobierno a cambio de bajar los impuestos a los autónomos
  2. Guerra en Irán, en directo | El choque de versiones sobre la desescalada sitúa el petróleo por encima de los 100 dólares mientras continúan los ataques
  3. La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Carlos Mazón
  4. Moreno ve en Vox "inestabilidad" y advierte: "No conviene meternos en el lío en el que están otros compañeros"
  5. Abascal cierra filas con un Viktor Orbán señalado por Bruselas por filtrar información a Putin
  6. Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la activación de la UME