Pablo Simón: "Ohio y Aragón se han derechizado, por lo que ya no son un termómetro como antes para las elecciones generales"

Pablo Simón ha señalado en Al Rojo Vivo que "hemos utilizado muchas veces el gancho de que Aragón es nuestro Ohio". Sin embargo, él considera que "más bien Aragón ahora se parece a Ohio". " A Ohio le ha pasado lo mismo que a Aragón, que es que se han derechizado, por lo que ya no son termómetro igual", ha subrayado el politólogo, al tiempo que ha recordado que "en el 2023, PP y Vox sumaban en las Cortes de Aragón, pero no sumaron en las elecciones generales". "Por lo tanto, hay pequeñas variaciones que más allá de que la estructura de competición sea parecida hay que tener presente", ha apostillado.

En este sentido, Simón ha destacado que "dentro del bloque de la derecha hay discursos contrapuestos": "Está el de Azcón diciendo que Aragón va bien y, de hecho, en general, los índices de satisfacción son altos, incluyendo a casi un 30% de votantes socialistas que decían que Aragón va bien o muy bien, probablemente por el trasvase que ha tenido el Partido Popular de votantes socialistas hacia el PP", ha apuntado.

"Sin embargo, al mismo tiempo tenemos el discurso de Vox de que 'nada funciona, todo está roto, todo va mal y hay que votar en clave de cabreo'. Y claramente eso es lo que ha sacado abstencionistas, que son principalmente los que están movilizando Vox, pero también una parte de voto rechazo de aquellos que han votado pensando en lo nacional y no tanto en lo autonómico", ha expresado Simón, a lo que ha añadido que esos dos discursos de la derecha "son como agua y aceite", por lo que "es muy complicado que mariden a efectos prácticos".

