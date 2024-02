Aunque no haya ley amnistía, Pedro Sánchez ha asegurado en Al Rojo Vivo que agotará la legislatura. Y es que, en términos institucionales, "una vez investido, el presidente del gobierno, está brindado por dos razones", asegura el politólogo y analista Pablo Simón, tras escuchar la entrevista del presidente en laSexta.

La primera, explica el experto, es que "la moción de censura en España es constructiva, esto es, requiere de una mayoría absoluta para tener un candidato alternativo, algo que estando Vox es imposible que PNV o Junts se unan al PP.

Y la segunda, señala porque la convocatoria de las elecciones es cosa exclusiva del presidente y esto podrá hacerlo a partir del mes de mayo, porque tiene que haber transcurrido un año desde la disolución de las cortes. De este modo, sostiene Simón, que la duda no es tanto de "si la legislatura va a continuar o no sino si se va a bloquear, que no es lo mismo".

"Es decir, puedes tener gobierno y no gobernabilidad puedes tener un Ejecutivo que continua pero no puede aprobar en el Congreso sus reales decretos porque tiene una mayoría de bloqueo o la oposición le hace comisiones de investigación o no aprobar tus presupuestos, que puedes prorrogarlo pero lo conveniente sería, para cumplir con tus compromisos, que los aprobaras rápido. Esas son las grandes dudas y eso depende de que el Gobierno recomponga relaciones con Junts", afirma el politólogo.