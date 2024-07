El Ministerio de Trabajo se vuelve a sentar este lunes con patronal y sindicatos a negociarla reducción de la jornada laboral, una reunión a la que el Gobierno llevará una nueva propuesta para tratar de acercar posturas con CEOE y Cepyme tras una semana tensa en la que el acuerdo tripartito parecía imposible.

Aunque todavía no haya un acuerdo al respecto, Pablo Pombo ha señalado que es una propuesta que "no se va a poder parar": "Desde luego no puede haber oposición social, es la corriente de la historia. Es evidente que vamos hacia esto y no se va a poder parar".

Además, ha desgranado las diferentes posturas de las formaciones al respecto: "Estamos viendo decisiones dentro del Gobierno porque Sumar se está desplomando en las encuetas y parece que el PSOE no está dispuesto a echarle un flotador a Yolanda Díaz. Vemos un silencio cósmico del PP. Y hay una incógnita abierta con el PNV y Junts".