Pablo Montesinos: "El Gobierno de España ha concluido una semana negra y las que vienen pueden seguir igual porque no tiene el control de la agenda"

El periodista asegura que en el PSOE persisten las dudas y la preocupación por el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la agenda política, como evidenció, a su juicio, la comparecencia de Óscar Puente.

Pablo Montesinos ha asegurado en Al Rojo Vivo que la inquietud dentro del PSOE sigue siendo notable ante la evolución judicial del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según explica, en conversaciones privadas con dirigentes socialistas percibe que las dudas continúan muy presentes y que la preocupación no ha disminuido.

"Los propios dirigentes del Partido Socialista te lo sugieren en privado. Esas dudas siguen ahí y continúan muy preocupados por el devenir judicial del expresidente Zapatero", afirma. Montesinos destaca además la enorme expectación que existía en torno a la declaración del exjefe del Ejecutivo ante la Audiencia Nacional, una comparecencia que, lejos de despejar incógnitas, mantiene abiertas numerosas preguntas dentro del partido.

A su juicio, el PSOE atraviesa un momento de gran incertidumbre. "Había mucha expectación y muchas ganas de escuchar al presidente Zapatero en sede judicial. Ha pasado por la Audiencia Nacional, pero en el Partido Socialista se sigue viviendo una situación de shock, de preocupación y con muchos interrogantes encima de la mesa", señala.

El periodista también amplia el foco y vincula esta situación con el complicado contexto político que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, considera que el Ejecutivo acaba de cerrar una de sus semanas más difíciles y advirtió de que la presión política podría prolongarse en el tiempo: "No creo que sea exagerado hablar de una semana negra para el Gobierno de España y para Pedro Sánchez, porque realmente lo ha sido. El problema es que la próxima también puede serlo, y la siguiente, y la siguiente", afirma.

Montesinos sostiene que uno de los principales problemas del Ejecutivo es que ha perdido la capacidad de marcar la agenda política y mediática. Como ejemplo, señala la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acudió con la intención de centrar la atención en anuncios de su departamento, pero terminó respondiendo a cuestiones relacionadas con otros asuntos que dominan la actualidad.

"La prueba la hemos visto con las declaraciones del ministro Puente. Quería hablar de un anuncio importante y de las medidas que había presentado, pero las preguntas de los periodistas iban por otro camino. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta", concluye.

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