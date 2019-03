Pablo Iglesias, sobre Montoro y Juego de Tronos: "Le daría el papel de Araña o de Meñique porque sería un buen conspirador"

ANTE LA SUPUESTA INVITACIÓN DE 'JUEGO DE TRONOS' A MONTORO PARA IR AL RODAJE

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ironizado sobre la supuesta invitación de la famosa serie 'Juego de Tronos' al ministro Montoro para acudir al rodaje en España. Iglesias le daría a Montoro el "papel de Araña o de Meñique porque sería un buen conspirador". Gran seguidor de la serie, Iglesias reconoce que le "encantaría ir al rodaje. Me dio muchísima envidia. Si me llega la invitación iré encantado". Los requisitos para ser 'extra' son muchos, entre ellos, no tener tatuajes. Esto último, dice Iglesias, lo cumple.