Óscar Vara reflexiona sobre la UE: "No tenemos las herramientas para poder defender nuestros intereses"

El economista ha confesado que no cree que la UE sea "más fuerte de lo que parece" como ha defendido Emmanuel Macron. "Somos un mercado potente, pero no tenemos la fuerza coercitiva que tienen los demás".

Óscar Vara ha reaccionado a las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que asegura que la Unión Europea es "más fuerte de lo que parece", reconociendo que él no cree que sea así. "Lo vimos con las negociaciones comerciales con Estados Unidos", ha recordado.

De esta forma, ha señalado que somos un mercado potente, pero no tenemos "la fuerza coercitiva" que tienen los demás para poder defender nuestros intereses.

"No tenemos las herramientas para poder defendernos por la fuerza ni voz única ni voluntad política", ha asegurado el economista.

Un momento que ha aprovechado para señalar que, si no encontramos esa voz única, vamos a seguir siendo "27 peleándonos entre nosotros" y con intereses propios que van a "frenar" los de los demás.

