Óscar Vara, sobre el plan de EEUU y Ucrania: "Lo grave es el deseo de Donald Trump de convertirse en un autócrata como lo es Putin o Xi Jinping"

Óscar Vara analiza cómo Ucrania y EEUU están limando el plan de paz y advirte que el borrador original favorecía a Rusia. Señaló el trasfondo autocrático de Trump y las tensiones internas en la diplomacia estadounidense.

Óscar Vara analiza en Al Rojo Vivo el ajuste del plan de paz entre Ucrania y Estados Unidos, y sostuvo que el plan original "era regalarle a Rusia toda la victoria". Explica que "EEUU iba a reconocer que las provincias del Donbás eran parte de Rusia; solo con expresar eso vemos hasta qué punto Estados Unidos había comprado completamente el relato ruso".

Vara añade que el trasfondo más preocupante es "el deseo de Donald Trump de convertirse en un autócrata como Putin o Xi Jinping, en un mundo donde la política internacional se reorganiza en torno a imperios con sus propios patios traseros, donde gobiernan y determinan. Creo que esta es la ilusión que tiene Trump, y es lo que hemos visto reflejado en este acuerdo".

El economista señala que ha habido un paso atrás en esa posición, y lo atribuye al "sentido común que todavía queda en la administración de Trump, especialmente en torno al secretario de Estado, Marco Rubio". En este contexto, menciona la tensión entre "el ala del vicepresidente y su entorno, frente a Marco Rubio y la diplomacia tradicional de Estados Unidos".

