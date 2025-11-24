Maestre señala cuándo cree que Sánchez convocará las próximas elecciones en España: "Cuando crea que las vaya a ganar"

El periodista Antonio Maestre se muestra muy contundente sobre la pregunta de debate que Antonio García Ferreras ha presentado en la mesa de Al Rojo Vivo: ¿aguantará Sánchez hasta el final de la legislatura, en 2027, o convocará elecciones antes? En el vídeo, los detalles.

Los colaboradores y analistas de Al Rojo Vivo debaten sobre cuándo creen que Pedro Sánchez convocará elecciones generales en España: ¿Las adelantará o aguantará hasta el final de legislatura y no habrá elecciones hasta el 2027 que son cuando tocan?

El periodista y escritor Antonio Maestre lo tiene claro: "Las adelantará o convocará cuando crea que las vaya a ganar". De hecho apunta a que hay gente muy relevante del entorno de Moncloa que ha sido muy crítico con el PSOE de Alemania que adelantó las elecciones sabiendo que las perdían.

"A cualquiera que quiera escuchar le dice que no se adelantan elecciones si las vas a perder, que me parece algo de perogrullo", concluye Maestre. En el vídeo podemos ver también otras opiniones de los analistas de la mesa política de Al Rojo Vivo.

