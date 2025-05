Óscar Vara, tras la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a la UE: "La Unión Europea defiende todo lo que incomoda a Donald Trump, y eso es precisamente lo que él no quiere"

Donald Trump ha vuelto a encender las alarmas en Europa. Su última amenaza es imponer aranceles del 50% a productos europeos a partir del 1 de junio. El anuncio ha tenido un impacto inmediato en los mercados, provocando caídas en las bolsas del continente.

En Al Rojo Vivo, el profesor de Economía y analista Óscar Vara ha ofrecido su visión sobre esta ofensiva comercial: "Lo que hay que preguntarse es qué busca Trump. ¿Quiere que le compremos más armas o pretende una transformación espiritual de la Unión Europea?".

Según Vara, la Unión Europea representa precisamente todo aquello que irrita a Trump: "Defendemos el medioambiente, las regulaciones, la protección al consumidor... Y eso a Donald Trump no le interesa. Lo que desea es que su país lidere una reforma completa contra esos principios que, desde su perspectiva, no deberían guiar la política económica de los países".

La amenaza arancelaria llega en medio de unas negociaciones estancadas, que según Trump "no están yendo a ninguna parte". Pero, según Vara, lo que realmente ocurre es que "no le gusta cómo van las conversaciones porque no consigue doblarnos el brazo lo suficiente".