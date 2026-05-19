Orriols analiza la consecuencia política más inmediata de la implicación de Zapatero: "Es un pasivo importante que ahora tiene el Gobierno"

Para Lluís Orriols, el problema ya no es únicamente el desgaste actual del Ejecutivo, sino la capacidad real del Gobierno para sostenerse ante un escenario político cada vez más adverso.

En Al Rojo Vivo, el politólogo Lluís Orriols analiza las consecuencias de la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero dentro del Gobierno y el impacto político que puede tener para Pedro Sánchez.

"En esta ocasión, Pedro Sánchez sí apela a la presunción de inocencia. Considera, por tanto, que es inocente y que, como organización, el Partido Socialista debe ampararlo durante todo este proceso. A largo plazo, esa presunción de inocencia puede prevalecer: si finalmente acaba absuelto, podría ser restituido políticamente"

Sin embargo, destaca, a corto plazo, "en términos de opinión pública, existe algo que —aunque resulte duro decirlo— pesa enormemente: la pena del escándalo, la llamada 'pena de telediario'. Ese desgaste existe y ya está produciendo un deterioro evidente".

Orriols añade que esta situación supone "un importante pasivo político para el Gobierno", que se suma a una acumulación de factores negativos: "Es un lastre que se añade a un contexto ya complicado: un Gobierno sin presupuestos aprobados, salpicado por escándalos de corrupción que afectan a exministros y ex secretarios de Organización. Además, tras cuatro elecciones consecutivas, empieza a percibirse un cambio de ciclo electoral, en el que el desgaste del Ejecutivo central está afectando a los gobiernos autonómicos y, potencialmente, también a los ayuntamientos".

Por eso, plantea, "el debate no solo consiste en analizar cómo está hoy el Gobierno, sino también en evaluar qué margen tiene para resistir en el futuro, hasta qué punto puede empeorar su situación y, en consecuencia, cuál es el momento adecuado para convocar elecciones".

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