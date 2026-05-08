El médico Oriol Mitjà: "La capacidad del hantavirus para convertirse en pandémico es muy baja"

Oriol Mitjà, médico del Consejo Europeo de Investigación, explica en Al Rojo Vivo cómo puede trasmitirse el hantavirus y por qué no es lo mismo que el COVID y otros virus.

Al igual que todos los científicos consultados en laSexta, Oriol Mitjà, médico del Consejo Europeo de Investigación, afirma que el riesgo del hantaviruspara la población no es tal.

Según explica el experto, "hay parámetros epidemiológicos que utilizamos para determinar cuál es el riesgo potencial de que un virus se convierta en pandémico, esto es, la capacidad de transmisión entre persona y persona, que se llama tasa de reproductibilidad".

En el caso del hantavirus, añade Mitjà, del que por primera vez se describe que comienza a transmitirse entre personas hace unos cuatro o cinco años en Argentina y Chile, "la eficacia para poder transmitirse es baja y en ningún caso supera a un número de reproducción mayor a uno o a dos, y en el caso del COVID o en caso de otras infecciones que se han convertido en epidémicas, esa cifra era superior a 4, 6 o a 10". Es decir, que "la capacidad que tendría este virus de convertirse en pandémico es muy baja", afirma el doctor.

En cuanto a lo de atracar en Canarias y no en Cabo Verde, el médico asegura que es lo que se tenía que hacer, ya que "en Cabo Verde creo que no tenían las posibilidades para gestionar una logística tan compleja como la que estamos viendo. Es decir, hay una logística de contención de nivel muy alto, de un virus que se trata de alta seguridad. Y además, hay tres factores que hacen que la crisis sea particularmente delicada", explica el experto.

En primer lugar, enumera, la alta letalidad que tiene el virus, de un 40%. El segundo, es que no tenemos vacuna ni tratamiento (para la variante china sí): "Los americanos estaban desarrollando un tratamiento, pero que Trump paró su desarrollo y ahora no tenemos acceso a ese tratamiento tampoco", subraya. Y por último, que es la novedad, es el modo de transmisión.

Es decir, "no habíamos visto anteriormente una cadena de transmisión tan efectiva. Esta cadena de transmisión pudiera ser efectiva por la propia situación de estar dentro de un buque, en el cual las oportunidades de contacto directo o cercano son muy elevadas en espacios interiores... Pero también podría ser debido a un incremento de la adaptabilidad o de la transmisión intrínseca del virus, que parece que se confirma que el virus Andes tiene unas mutaciones que le facilitan escapar a la inmunidad y adherirse mejor a nuestros pulmones".

"Al final es tanto la situación como el propio virus, los que contribuyen a que la situación haya sido así de delicada o de especial", afirma el doctor, matizando y concluyendo que ante una situación en la cual tenemos incertidumbre, "no podemos aplicar los mismos protocolos que se utilizaban en Argentina o Chile". En el vídeo podemos ver con detalle y al completo su intervención.

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