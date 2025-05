La opinión de Ignacio Cembrero sobre las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia: "Putin no tiene ninguna intencion de negociar hasta ahora"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero ha desgranado en Al Rojo Vivo las conversaciones tripartitas que mantienen en Estambul Ucrania, Estados Unidos y Turquía en busca de una salida negociada a la guerra. "No tenemos que hacernos ninguna ilusión sobre lo que pueda salir de esta reunión en Estambul, aunque haya una participación rusa a bajo nivel", ha advertido.

Cembrero ha reforzado además una idea que han deslizado figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y el propio Donald Trump: "Hasta que no me reúna con Putin, no se avanzará nada". El periodista ha recordado que Trump prometió que sería capaz de resolver este conflicto en 24 horas, pero "han pasado ya varios meses, la guerra continúa y en algunos frentes incluso se ha intensificado".

Sobre la posición del Kremlin, Cembrero ha sido tajante: "Putin no tiene ninguna intención de negociar por ahora". Y ha explicado que el líder ruso "quiere aprovechar al máximo una coyuntura muy favorable desde que Trump llegó a la Casa Blanca". Según el periodista, Putin está intentando sacar partido de una situación en la que cuenta con "una cierta complicidad de Trump para forzar una derrota política y militar de Ucrania". Aunque en algún momento, advierte, "acabará sentándose a negociar", su estrategia, de momento, es prolongar el conflicto en su propio beneficio.