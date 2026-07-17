Olaya Salardón, tras la declaración del DAO de la Guardia Civil: "Nos ha dejado más dudas que certezas"

La portavoz de la AUGC cuestiona las explicaciones ofrecidas por Mercedes González y por el director adjunto operativo de la Guardia Civil. A su juicio, las comparecencias no han servido para despejar las dudas y la institución necesita recuperar la confianza con más transparencia.

Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), valora en Al Rojo Vivo la declaración de Mercedes González ante la Audiencia Nacional, en la que reconoció haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez y aseguró que puso fin a la relación cuando esta le planteó la situación del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Para la portavoz, las explicaciones ofrecidas no son suficientes y el problema trasciende esas reuniones. "Lo que falta es transparencia", afirma, antes de advertir de que esa ausencia de explicaciones ha provocado "un deterioro institucional sin precedentes".

En su opinión, no se trata de un episodio aislado, sino de "una acumulación de investigaciones judiciales, denuncias internas, informaciones públicas y decisiones" que han acabado dañando gravemente la imagen de la Guardia Civil. "No pedimos una condena anticipada, pero sí exigimos responsabilidades políticas por la pérdida de confianza y, sobre todo, de credibilidad hacia los guardias civiles y hacia el conjunto de la sociedad", sostiene.

Salardón también ha sido preguntada por las palabras del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, quien descartó dimitir y cargó contra la "proactividad tóxica", el "exceso de protagonismo" y la "vanidad" de algunos mandos al frente de determinadas investigaciones. La representante de la AUGC recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) no actúa por iniciativa propia, sino siempre bajo la dirección de jueces y fiscales. "Cualquier mensaje que pueda erosionar la confianza en esa independencia de los investigadores nos parece profundamente preocupante", señaló.

Respecto a la comparecencia del DAO, Salardón asegura que las explicaciones ofrecidas no despejan las dudas existentes. "Nos ha dejado más dudas que certezas", resume. Critica la sucesión de respuestas basadas en el "no me consta", el "nunca jamás" y el rechazo a dimitir, al considerar que no ayudan a esclarecer lo ocurrido. Aunque defendió su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su estrategia de defensa, insistió en que "cuando quien comparece es el máximo responsable operativo de la Guardia Civil, la exigencia de transparencia debe ser máxima". A su juicio, ya no basta con negar los hechos: "La ciudadanía y los propios guardias civiles necesitan respuestas claras que permitan recuperar la confianza en la institución".

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