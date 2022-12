El catedrático de Economía José María O'Kean ha valorado la bajada de la cifra del IPC que se ha situado en 0 y ha afirmado que "es la única solución que queda de salida para vender los productos y la economía española tenga futuro". Al respecto, ha explicado que "no tenemos una política fiscal expansiva, sino restrictiva, el Banco Central Europeo fabrica dinero, pero no hay crédito y no hay estímulos por la parte de la demanda agregada".

En palabras de O'Kean la medida para aumentar la competitividad como país se está encontrando actualmente en una bajada de salarios que deriva en mayor capacidad de posicionamiento en el mercado exterior frente a otras naciones. "No me parecía lógico hace dos años que los salarios subieran un 4% con un 25% de paro", la realidad actual "es la única salida posible", ha expresado.

Acerca de la moderación de los salarios, sostiene que ante la crisis actual y la falta de políticas de estímulos, "la gente no trabaja, lo pasa mal y acepta salarios más bajos". En este contexto, ha apuntado que sería posible que se continuara en esta tendencia durante unos meses.

De cara a un futuro, prevé que las expectativas de inversión están comenzando a cambiar y ello podría derivar en una modificación de la tendencia que se ha seguido hasta ahora en materia de consumo y riqueza nacional.

Sobre la necesidad de que el Producto Interior Bruto experimente un incremento anual entre el 1,5% y el 2% para que un país comience a crear empleo, José María O'Kean interpreta que esta ley podría estar comenzando a cambiar. "Ante situaciones de tanta crisis, se está bajando y con una tasa de crecimiento en torno al 1% se podría crear empleo".