Núñez Villaverde: "Trump está absolutamente desesperado por salir del pozo en el que él mismo se ha metido"

Jesús Núñez Villaverde, profesor y codirector del IECAH, analiza las conversaciones pendientes entre EEUU e Irán, actualmente en riesgo después de que Teherán haya prometido tomar represalias contra EEUU tras el ataque a un barco iraní.

Actualmente, el estrecho de Ormuz está cerrado y completamente bloqueado porque, aunque finalmente Irán accedió a abrirlo, Estados Unidos mantuvo su bloqueo. Todo esto después de que un barco estadounidense haya atacado a un buque mercante iraní. Lo atacaron, y luego los marines abordaron el barco iraní.

Por su parte, Donald Trump ha puesto un mensaje en sus redes sociales donde amenaza de nuevo a Irán. Dice que en estos momentos ellos, EEUU, están ofreciendo un acuerdo y unas negociaciones justas, que espera que Irán acepte, porque si no EEUU va a atacar cualquier planta energética o cualquier puente en Irán. Así, el presidente de los EEUU ha terminado su mensaje señalando que "se acabó ser el tipo majo".

"¿Qué va a pasar finalmente?", pregunta Antonio García Ferreras a uno de nuestros analistas internacionales, Jesús Núñez Villaverde, profesor y codirector IECAH. Porque la noche del martes al miércoles se acaba ya el alto el fuego y Trump ha vuelto a amenazar con bombardear autopistas, centrales eléctricas, etc.

"Creo que la situación está bien clara ahora mismo", afirma Núñez Villaverde. Benjamin Netanyahu, explica el experto, "no se siente implicado en nada de lo que estamos ahora tratando como titulares de actualidad, puesto que él sigue adelante con una idea muy clara que es redibujar el mapa de la región, dejando a Irán anulado y a Israel como el único actor con voz propia en toda la región".

Y a partir de ahí, añade el profesor, "Donald Trump está absolutamente desesperado por salir del pozo en el que él mismo se ha metido, cometiendo un error estratégico detrás de otro, como ha sido el último de ellos: el de ofrecerle a Irán la principal baza de negociación que tiene ahora mismo, que es el control del estrecho de Ormuz. No lo tenía y ahora sí".

De este modo, es por ello que "Trump está buscando cómo salir de ahí", insiste Núñez Villaverde, porque "está viendo ya los costes que tiene internamente dentro del movimiento maga, y por otro lado, en términos electorales, acercándose ya las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre".

Desde ese punto de vista, el presidente de los EEUU sigue con "ese lema fundamental de paz a través de la fuerza y, por lo tanto, cree que golpeando más va a conseguir doblegar finalmente a un régimen iraní", explica el profesor.

Por otro lado, señala que Irán, igualmente, "necesita salir de este pozo, pero para el cual le sirve un día más de tregua para mantenerse en el poder y esa es su prioridad fundamental: seguir manteniendo el poder, por muy debilitado que se encuentre ahora mismo". E Irán tiene en su mano dos bazas, apunta el experto: el programa nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.