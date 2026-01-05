Núñez Villaverde, sobre la opción de EEUU de poner a Delcy Rodríguez para suceder a Maduro: "Trump ha hablado de transición apropiada, no de transición democrática"

Jesús Núñez Villaverde analiza la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En el vídeo, todos los detalles.

La hasta entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido la elegida por EEUU para suceder a Nicolás Maduro después de que la CIA lo capturase junto a su mujer, este pasado sábado, 3 de enero, en su casa de Caracas; dejando, así, fuera a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Coina Machado.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), explica además que ella como presidenta encargada, que supone la ausencia temporal de Maduro, no está obligada a convocar elecciones en 30 días.

De este modo, señala y recuerda Villaverde las palabras del propio Trump, que utilizó la palabra democracia en el discurso que pronunció horas después de la captura de Maduro: "Trump ha hablado de transición apropiada, no una transición democrática; y para hacer una transición apropiada, solo puede hacerlo de tres formas", señala.

Así y según el experto, la primera era ocupar militarmente el país, algo que era "muy complicado"; la segunda, poner a Marina Cocina Machado, algo que Trump ya descartó totalmente y, por tanto, solo le quedaba, apunta Núñez Villaverde, una tercera opción: negociar con los que ya estaban. Es decir, "no estamos hablando de un cambio de régimen, sino de hablar con los que estaban".

Y entre ellos, señala el profesor, estaban el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el de Interior, Diosdado Cabello, ambos señalados como narcotraficantes, o la señora Delcy Rodríguez, a quien están mandando un mensaje muy claro, que el siguiente: "Vas a seguir al frente, te vas a seguir beneficiando del mismo régimen, dile a los militares que también tienen hueco tanto en los comercios lícitos como ilícitos en los que ya estaban participando y, a partir de ahí, si te subordinas a mi dictado, todavía tienes vía por delante; si no, segundo golpe'", conlcuye Núñez Villaverde.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.