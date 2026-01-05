Maestre, tras apuntar Trump a Groenlandia: "EEUU ya no es un aliado de Europa, ahora estamos en riesgo"

"Lo que ha pasado en Venezuela, nos tiene que alertar a nosotros", asegura el periodista y escritor Antonio Maestre tres días después de que Trump haya capturado a Nicolás Maduro. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Dos días después de capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump apunta a nuevos objetivos como Groenlandia, una isla que pertenece a Dinamarca: "La necesitamos por cuestiones de seguridad nacional", ha señalado el mandatario de los EEUU.

Esto para Antonio Maestre, periodista y escritor, no es ninguna sorpresa ya que Donald Trump ha explicado cuál es su objetivo y está por escrito en su Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025: "Está por escrito. Y luego lo hace. Cualquiera que se sorprenda, se está autoengañando", subraya.

Lo que ha pasado en Venezuela, apunta el periodista, "nos tiene que alertar a nosotros", señalando además que "aquellos que defienden aún esas ansias de democratización de Venezuela ya solo lo pueden hacer desde un punto de vista de la inocencia o el propagandismo porque no existe ningún razonamiento de facto".

"Porque leyendo precisamente esa Estrategia de Seguridad Nacional", añade Maestre, "lo que ha pasado es que EEUU ya no es un aliado de Europa, ahora estamos en riesgo por Trump y EEUU, y eso es quizá lo que ha cambiado con respecto a otras épocas de la historia, Europa ya no es el socio y el aliado de EEUU, sino que puede ser objetivo". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

