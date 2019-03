Wyoming: "Si alguien se está ahogando hay que sacarle, y si es negro, también"

Mariano Rajoy manifestó en repetidas ocasiones, cuando estaba en la oposición, su amor por los Derechos Humanos y su respeto hacia las personas que intentaban llegar a España buscando un futuro mejor. Pedía responsabilidades cada vez que ocurría una tragedia en playas españolas. Sin embargo, en el Gobierno, la hemeroteca vuelve a darle la espalda y donde dijo responsabilidad ahora dice Europa. Al final, para el Partido Popular, Europa es la culpable de todos los males.

El Gran Wyoming no admite el discurso de las autoridades, que intentan justificar la actuación de la Guardia Civil en la tragedia de Ceuta. Allí murieron 15 personas, por lo tanto esa actuación jamás puede estar bien. "Detrás de la barrera de Melilla no hay 80.000, hay muchos millones dispuestos a venir. Además de la hipocresía que manifiestan estos señores en sus declaraciones del amor que tienen a estos inmigrantes y el respeto a los DDHH, lo que no puede entrar en ningún caso es la posibilidad de que estos hechos estén bien", afirma José Miguel Monzón.

"Esto se está vendiendo como que está bien"

"Aquellos hechos estuvieron mal y las dos partes manifestaron que estaban mal. Esto se está vendiendo como que está bien. Independientemente de las pelotas y del factor de inestabilidad del que está hablando, de lo que estamos hablando es de que hay unos señores que se están ahogando y de que hay unos señores que están mirando, ¿los sacamos o no?", sentencia el presentador de 'El Intermedio'.

A continuación, personaliza su acusación centrándose en Jorge Fernández Díaz, minsitro del Interior: "El señor ministro que pertenece a una secta integrista religiosa, parece ser que su moral y su ética le permite decir, no, que se mueran. La mía no, y eso no lo voy a debatir. Si fueran mis hijos, si fueran mis hermanos y aunque sean unos desconocidos. Me da igual, alguien se está ahogando y hay que sacarlo, nada más, y si es negro, también".