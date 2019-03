Los sms entre las 'mujeres' de Luis Bárcenas

Las respuestas de la secretaria de Bárcenas no estaban convenciendo a su abogado, Javier Gómez de Liaño. Y menos cuando dijo que fue en diciembre de 2012 cuando destruyó las agendas. Es entonces cuando Gómez de Liaño mueve ficha y lee a la secretaria unos mensajes de móvil que intercambió con la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, hace apenas dos meses.

El 14 de julio, un día antes de la última declaración del extesorero y cuando llevaba ya dos semanas en prisión, las dos mujeres se escriben. En esos mensajes, cuya transcripción completa publica 'El Mundo', Rosalía le pide las agendas, sin éxito.

Rosalía Iglesias: Querida Estrella, necesito por favor que me hagas llegar las agendas personales de Luis. Él te las dio antes de todo, con lo cual no te compromete a nada. Dime dónde las puedo recoger. Mil gracias. Un beso.

Estrella Domínguez: Rosalía, siento decirte que ya no las tengo.

Rosalía Iglesias: Estrella, qué quieres que te diga, me parece fatal. Eso era de Luis, que confiaba en ti, y no estaban en el partido. Qué pena.

Estrella Domínguez: Rosalía, sí estaban en el partido. Yo también confiaba...

No tiene las agendas. En eso se mantiene; pero no porque las haya tirado como le dijo al juez, sino porque estaban en el partido. Los mensajes contradicen de forma clara su versión ante Ruz. Estos mensajes estarían todavía en su móvil, así que el juez Ruz ya ordenó inmediatamente comprobar el télefono.