Rico: "Parece de broma que los desahucios no se puedan paralizar de forma inmediata"

ACABAR CON LA INDIGNIDAD DE LOS DESAHUCIOS

Gobierno y PSOE negociarán en una reunión de urgencia un acuerdo para la paralización de los desahucios. "Espero que esta reunión no sea un parche", ha señalado Manuel Rico. "Si la Constitución se puede modificar en un fin de semana, me parece una broma que no se puedan paralizar los desahucios de forma inmediata".