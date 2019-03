Posada convoca por SMS a la mesa del Congreso para frenar la interpelación a Rajoy

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha convocado a la Mesa de la Cámara para decidir si permiten o no debatir la propuesta del PSOE de interpelar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el llamado 'caso Bárcenas'.



Desde el PP vienen avisando de que la interpelación al Gobierno es un mecanismo para controlar a los ministros pero no al presidente y recuerdan que esa idea de debatió en los trabajos de reforma del Reglamento de 2005. Entonces, estando en la oposición, era el PP el que pedía interpelar todas las semanas al jefe del Ejecutivo pero el PSOE, que en esos años estaba en el Gobierno, se negaba.



El Reglamento determina que es el Gobierno quien decide cuál de sus integrantes responde a las interpelaciones planteadas por la oposición y no son raros los casos en que un partido se dirige a un ministro y el Gobierno escoge otro para el debate.



En el orden del día de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de este martes figura esa propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario para interpelar al presidente del Gobierno por el caso Bárcenas, al considerar que las explicaciones que ofreció Mariano Rajoy el pasado día 1 en el Senado han quedado desfasadas tras la declaración de los secretarios generales del PP ante el juez Pablo Ruz.



El PSOE ya ha avisado de que, si el PP veta su propuesta de interpelar a Rajoy, presentará otra sin determinar a qué miembro del Gobierno se dirigen para que, según ha explicado a Europa Press la portavoz Soraya Rodríguez, el presidente decida en quién delega la explicación de sus "mentiras" en sede parlamentaria.



La interpelación, con Rajoy o sin él, es el paso previo para que el PSOE presente una moción al Pleno del Congreso que incluya la propuesta de reprobación del presidente del Gobierno.