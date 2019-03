Monedero: "No hay nazis honestos pero sí gente honesta que les vota"

EL ANÁLISIS POLÍTICO DE MONEDERO

El número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha defendido durante un acto académico la "necesidad de hacer un trabajo muy importante de discusión para que la gente decente no vote ni al partido nazi ni al Partido Popular". Además, ha dicho, a modo de ejemplo, que sólo entiende al PP "desde la criminología". No obstante, Monedero ha subrayado que no está "comparando al Partido Popular con el partido nazi" y ha querido "dejarlo bien claro".