Joaquín Sabina: "Podemos rebaja su programa porque quiere invadir el centro"

DEFIENDE EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FORMACIÓN

El músico Joaquín Sabina ha hablado sobre el partido de Pablo Iglesias. Considera positiva su irrupción en la vida política y dice que si la formación no existiera, habría que inventarla. "La aparición de Podemos es buena, quiere decir que la ciudadanía no está dormida no está anestesiada. Si Podemos no existiera, habría que inventarlo", ha afirmado. Además, ha destacado que "Podemos viene de la propuesta de los indignados del 15M" y que ahora "está rebajando un poco su programa y su propuesta porque quiere invadir el centro del escenario". Interpeta que ahora "se están desvirtuando un poquito", aunque insta a "esperar a las elecciones". Asimismo, Sabina insiste en que "Podemos ha sido un absoluto terremoto desde el punto de vista de la participación de nueva gente joven".