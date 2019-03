Hacienda multa con 70.400 euros a José María Aznar por irregularidades fiscales en 2011 y 2012

El expresidente José María Aznar usó una sociedad instrumental para pagar menos impuestos y ahora tendrá que pagar 270.000 euros a Hacienda.

A través de la empresa 'Famaztella', de familia Aznar Botella, pagó un 25% de impuestos cuando le tocaba pagar un 50% por el IRPF.

Segun 'OKdiario', el ministro Montoro informó al expresidente en una reunión en Hacienda. Le hizo esperar una hora, y después tuvieron un tenso encuentro. Aznar le dijo que "no se podía creer que los suyos le hicieran algo así", a lo que Montoro contestó que era él el que "no se podía creer que los suyos hayan hecho algo así".

El ministro niega que hablaran de temas fiscales, y ante las cámaras no da detalles. "No puedo informar de ningún contribuyente, normalmente no tengo información", ha asegurado. Pero cuando Juan Carlos Monedero usó la misma formula, no tuvo problemas en hablar del tema.

Fuentes cercanas al expresidente Aznar han confirmado a la Agencia EFE que el asunto se cerró con conformidad.