El tenso enfrentamiento entre Aznar y Montoro: "¡No me puedo creer que los míos me hagan algo así!"

HACIENDA SANCIONA A AZNAR

a sanción de Hacienda no sentó nada bien a Aznar. En una tensa reunión en el despacho de Montoro, según publica Ok Diario, el expresidente le dice al ministro: "¡No me puedo que creer que los míos me hagan algo así!" a lo que Montoro contesta: "¡Yo no me puedo creer que uno de los nuestros haya hecho algo así!".