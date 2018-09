Feijóo: "Creo que no fui a Andorra, no lo sé, recuerdo que había nieve"

LAPSUS GEOGRÁFICO DEL PRESIDENTE GALLEGO

El presidente de la Xunta ha comparecido para explicar sus fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado y los viajes que realizó con él: "Sobre los viajes creo que me equivoqué en uno, creo que no fui a Andorra, no lo sé, porque hablé con las personas que conocí en aquella época y me dijeron que no. Recuerdo que había nieve, pero parece ser que eran los Picos de Europa", ha explicado Feijóo.