Continúa la ola de acusaciones del PP contra Podemos y Pablo Iglesias

TODOS LOS ATAQUES DE LA FORMACIÓN POPULAR A PODEMOS

El Partido Popular no cesa en sus ataques a Podemos y al líder de la formación, Pablo Iglesias. Acusan a la formación de utilizar técnicas de propaganda propias del nazismo, y no dudan en llamar públicamente "telepredicador" y "populista" a Pablo Iglesias, a quien han vinculado en repetidas ocasiones con el entorno de ETA. Los popular no han dudado en cargar, con toda su artillería, contra el partido revelación de las europeas.