Celia Villalobos: "A mí me da igual que lleven rastas, pero que las lleven limpias para no pegarme piojos"

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha afirmado que a ella no le importa que haya diputados con "rastas" con tal de que las lleven "limpias para que no me peguen un piojo". "Me parece perfecto", ha comentado Villalobos en una tertulia en el programa "La Mañana", de Televisión Española, que dirige Mariló Montero.

La diputada del PP ha asegurado que le da igual que un diputado de Podemos, como el tinerfeño Alberto Rodríguez, o cualquier otro, sea del Partido Popular "o de donde fuera" lleve "rastas" Según ha dicho, tiene sobrinos y familiares que las llevan y ha concluido: "A mí con que las lleven limpias para que no me peguen un piojo, me parece perfecto".

Ante estas afirmaciones, Podemos ha publicado en Twiter un comentario de su diputado Íñigo Errejón, que responde a Villalobos: "Lo que lastra la higiene de un grupo parlamentario es la corrupción".