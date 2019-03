Bono a Pablo Iglesias: "No pareces el mismo, cualquier día te cortas la coleta"

PABLO IGLESIAS Y JOSÉ BONO, EN 'ARV'

El expresidente del Congreso, José Bono, ha confesado que gente cercana a su entorno votó a Podemos "por error". Bono asegura que ve a la formación Podemos con un discurso mucho más moderado, "no pareceis los mismos, cualquier día te cortas la coleta". Pablo Iglesias asegura que no piensa en cortarse la coleta, "mientras la alopecia me respete".Iglesias ha confesado que lleva coleta desde los 15 años.