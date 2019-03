Amnistía Internacional incluye en la lista de retrocesos en el Mundo la ley del aborto del PP

Amnistía Internacional ha presentado la campaña 'MiCuerpoMisDerechos' con el fin de impulsar la protección de los "derechos sexuales y reproductivos" en varios países del mundo.



La organización ha incluido en la lista de "retrocesos" el anteproyecto de Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada propuesto por el Gobierno español y que, según ha asegurado, "restringirá gravemente el acceso de mujeres y niñas al aborto" y los "intentos de restringir el aborto" en los últimos años en países como EE.UU., Lituania, Macedonia o Turquía.



Con respecto al texto propuesto por el gobierno español, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, considera que "no hay un solo resquicio de algo positivo que pueda beneficiar los derechos de las mujeres" sino que las "penaliza de forma subliminal" si quieren abortar.



Por ello, ha indicado que la acción de la campaña en España irá destinada a lograr que el anteproyecto "no se apruebe y sea retirado o modificado radicalmente".



De hecho, ha indicado que la organización "hará lo que tiene que hacer para convencer al Gobierno y al Parlamento" y, pese a que no ha anunciado medidas concretas para ello porque "habrá que verlo" conforme avance el trámite parlamentario, ha señalado que contempla realizar una investigación en relación con el proyecto de ley, junto con "acción de lobby" hacia el Gobierno y llevar a cabo "la movilización de la gente".