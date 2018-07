Albert Rivera culpa a Europa de querer "matar la economía"

Albert Rivera debate en Al Rojo Vivo cuál es la situación económica de España en el contexto de la Unión Europea. Ante un inminente rescate, el presidente de Ciutadans apuesta por impulsar los mecanismos que generen medidas de creación de empleo y no solo aquellos destinados a la austeridad.

Rivera no rechaza un posible rescate pero sí la austeridad extrema

"Hay dos campos que no permiten ser optimistas: la restructuración bancaria va a durar como mínimo todo 2013 y no hay medidas de creación de empleo y de reactivación económica", ha detallado al respecto.



Ante esta situación, "los liderazgos de cada país tienen que jugar la partida en Europa", ha apostillado.



Además, Rivera ha criticado la falta de consenso entre los dos grandes partidos de España y ha recalcado su falta de diálogo en materias como la reforma de la administración pública.

Asimismo, ha añadido que las verdaderas decisiones las tienen que tomar los ciudadanos a través de sus representantes políticos y no los políticos sin tener en cuenta los votos que les han respaldado en las urnas.



"El rescate no es ninguna barbaridad"

Mientras el Gobierno detalla que, por su parte, están estudiando cuáles serían las condiciones de un hipotético rescate, Albert Rivera no descarta esta opción. Se muestra partidario de ella si viene acompañada de reactivación económica y la rechaza si únicamente implica recortes.