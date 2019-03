Aguirre acusa a laSexta de mentir: "Me han entrecomillado las palabras de Inda"

NIEGA QUE HABLARA DE SOBRESUELDOS EN GÉNOVA EN 'LASEXTA NOCHE'

Esperanza Aguirre acusa a laSexta de mentir e insiste en que no habló del cobro de sobresueldos en Génova en su entrevista en 'laSexta Noche'. "Ustedes han mentido al entrecomillar lo que dijo Eduardo Inda como si lo hubiera dicho yo, laSexta miente". Aguirre niega tajantemente que hablara de quién cobraba sobresueldos en el PP. "Yo dije que no he cobrado nunca sobresueldos, lo demás lo dijo Inda". 'Al Rojo Vivo' emite de nuevo la afirmación de Inda en la 'Sexta Noche' a la que Aguirre respondió con un "exactamente".