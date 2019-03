Los "noes" de Esperanza Aguirre: "Ni candidata ni alcaldesa"

¿PUEDE SER VITALICIA LA POLÍTICA?

Esperanza Aguirre lo dejó bien claro: "No quiero ser alcaldesa de Madrid, ni candidata ni alcaldesa". Desde su "paso atrás a la segunda fila" de la política, la presidenta del PP madrileño negó una y otra vez su interés en ser alcaldesa de Madrid: "¡Ay, qué cosas dices!". "He dado un paso atrás", y añadía: "Mis planes son trabajar para una empresa". Y justificaba su decisión al afirmar que "la política no puede ser una actividad vitalicia". Vitalicia o no, parece que Aguirre pretende volver a la primera línea muy pronto.