Natalia Junquera reflexiona sobre el comentario de Rajoy contra Francia: "Lo que hizo es identificar raza con nación, y eso es racista"

La periodista de El País, Natalia Junquera, analiza en Al Rojo Vivo las palabras racistas que el expresidente del Gobierno escribió en una de sus columnas sobre fútbol, por las cuales ni siquiera ha pedido perdón.

Tras la victoria de España en las semifinales de la Copa del Mundo, Mariano Rajoy ha vuelto a escribir su particular análisis futbolístico en 'El Debate', donde ha dedicado un párrafo a la polémica de los últimos días. "Tiene una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses", escribió el expresidente del Gobierno sobre la selección francesa al conocer que sería el rival de España en semifinales.

Sin pedir perdón por sus palabras, Rajoy ha aprovechado su columna, titulada 'Hay que tener buen humor', para agradecer, en tono sarcástico, la "atención" que le han prestado "las autoridades" por esa columna. Incluso, se quejaba de que "los chivatos del Gobierno" habían ido con el cuento a los mandatarios franceses de lo que había dicho él.

"Es una concepción de la política exterior para un presidente curiosa", reacciona la periodista de El País, Natalia Junquera, asegurando que "lo que hizo Mariano Rajoy en esa columna es identificar raza con nación y eso es racista". En general, señala, "todo lo que parece racista lo es".

Por ende, según Junquera, "evidentemente, Rajoy se equivoca en esa columna y se equivoca todavía más cuando se monta la que se monta. Y no porque se chive nadie, sino porque los franceses tienen ojos, leen y efectivamente, es un comentario totalmente racista y protestan por él". Pero más aún, "se equivoca en esta segunda columna, en no pedir perdón, que lo podía haber hecho con humor también".

Por otro lado, cree Junquera que le faltan amigos o seres queridos, "entre otros, el que le encarga esa columna, que cuando lee esa frase le diga 'Mariano, esta frase no conviene'", igualmente en su propio partido, PP, que todavía minimizan estas declaraciones: "Era una forma muy fácil de desvincularse de esas declaraciones de Rajoy y mirar hacia adelante. Pero no lo han hecho, con lo cual han ido ellos también engordando el problema", concluye la periodista.

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