José Muñoz, tras la imputación de David Sánchez: "Muchos progresistas sentimos que la Justicia no nos trata igual"

El portavoz del PSPV-PSOE defiende que muchos votantes progresistas perciben una ofensiva contra el Gobierno y niega que el PSOE acuse a los jueces de prevaricar. El dirigente socialista insiste en que no comparte la condena a David Sánchez y confía en que sea revocada.

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha defendido en Al Rojo Vivo que el debate sobre el supuesto lawfare va mucho más allá de la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Aunque ha recordado que el propio abogado del condenado ha afirmado que no cree que exista lawfare en este caso, Muñoz ha asegurado que entre buena parte del electorado progresista existe la sensación de que se está produciendo una ofensiva coordinada contra el Ejecutivo.

"Muchos progresistas estamos en una situación de alerta", ha afirmado. A su juicio, esa percepción se alimenta por una sucesión de hechos que, en su opinión, apuntan en la misma dirección: las declaraciones del expresidente José María Aznar animando a "hacer lo que se pueda hacer"; las manifestaciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; las palabras de dirigentes del Partido Popular; las filtraciones sobre investigaciones judiciales o distintos procedimientos que afectan a personas del entorno del Gobierno. "Podemos llamarlo lawfare, maniobras o un hilo conductor, pero la sensación que tenemos muchos progresistas es que la Justicia no nos está tratando de la misma manera", sostuvo.

En ese sentido, puso como ejemplo la investigación y posterior condena de David Sánchez y la comparó con otros casos que, a su juicio, no han recibido el mismo tratamiento judicial. Muñoz citó el fichaje de Toni Cantó en la Oficina del Español impulsada por la Comunidad de Madrid o el nombramiento de la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, como directora de un conservatorio. "¿Por qué esos casos no se investigan?", se preguntó.

Preguntado por Inés García sobre cómo el PSOE puede sostener la tesis del lawfare cuando el propio abogado de David Sánchez ha rechazado ese término, Muñoz respondió que el partido lo que no comparte es la sentencia y mantiene su confianza en que sea revocada en instancias superiores. "Seguimos apoyando a las personas condenadas porque consideramos que son inocentes y confiamos en que puedan ser absueltas", afirmó.

La periodista le ha replicado que discrepar de una resolución judicial es compatible con recurrirla, pero que hablar de lawfare supone, en la práctica, cuestionar la actuación de los jueces. Muñoz rechazó esa interpretación y aseguró que nunca ha escuchado a dirigentes socialistas acusar a los magistrados de prevaricar. "Lo que dice el Partido Socialista es que no comparte la sentencia y que considera que no está suficientemente fundamentada", respondió.

Para concluir, insistió en que existe un clima político orientado a desgastar al Gobierno desde distintos ámbitos. Según explicó, desde la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de julio de 2023 se ha cuestionado la legitimidad del Ejecutivo, se han criticado sus acuerdos parlamentarios e incluso se han difundido sospechas sobre el sistema electoral. "Puede llamarse lawfare, maniobras u operaciones, pero sinceramente creo que nadie en este país se cree que no hay una voluntad de derribar al Gobierno por todos los medios posibles", concluyó.

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