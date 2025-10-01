Ahora

Munárriz desvela por qué el Gobierno continúa pese a ser una legislatura "inestable": "No hay una alternativa"

El periodista ha señalado que "no es el sí a Sánchez lo que sostiene la legislatura, sino el no a Rajoy", y ha subrayado que "el botón lo va a tener el presidente del Gobierno".

En Al Rojo Vivo, Ángel Munárriz definió la actual legislatura como "paradójica": "Es inestable, no hay mayoría, con la actitud de Junts y Podemos todo es una incertidumbre a la hora de aprobar cualquier cosa. Pero, al mismo tiempo, hay algo que la prolonga: la ausencia de una alternativa".

El periodista ha profundizado en esa idea: "No es el sí a Sánchez lo que sostiene la legislatura, es el no a Rajoy", y ha apuntado que esta dinámica continuará mientras no aparezca una opción clara de relevo.

Ante esta situación, según Munárriz, "el botón lo va a tener el presidente del Gobierno".Recordó, además, que el propio Sánchez ha afirmado que aunque no se aprueben los Presupuestos, la legislatura seguirá adelante.

Para el analista, lo relevante no es tanto la aprobación de las cuentas públicas: "La legislatura no se juega ahí. Se juega en que el presidente encuentre, o no, un momento propicio para adelantar elecciones. Y si no lo encuentra, se llegará hasta el final".

