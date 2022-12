El paro asciende a 4.907.817 personas en un nuevo récord histórico registrado en el mes de noviembre. Se trata de una nueva demostración sobre el fracaso que ha supuesto la reforma laboral. "La consecuencia de la reforma laboral del mes de febrero es el aumento del desempleo, la consecuencia de los Presupuestos Generales sin apenas inversión es el crecimiento del paro", ha explicado Antonio Miguel Carmona. Para el periodista, la reforma laboral ha servido para despedir a mucha gente.

Según John Müller, Mariano Rajoy va a ser "el campeón del paro". "Va a batir todos los récords de desempleo de la historia de España. Así que Rajoy debería prepararse para asumir ese título, que no es de ningún modo honroso". Para Müller lo mas preocupante es que este dato no inquieta al Gobierno o no lo manifiestan de la forma oportuna. "No es presentable llegar con un programa político que en el fondo es un presupuesto y decir que vamos a tener un 25% de paro", señala el periodista.

La Seguridad Social registró en noviembre un descenso medio de 205.678 afiliados respecto a octubre. Un dato que, según Paco Medina, confirma que no sólo se está destruyendo empleo sino que no se están creando puestos de trabajo. "Este Gobierno está cometiendo el error de apostar todo al recorte y nada a la inversión. Con el recorte no vamos a llegar a ninguna parte".