El periodista de 'La Vanguardia' y colaborador de 'Al Rojo Vivo' Josep Corbella ha explicado en el programa por qué se vacuna contra el coronavirus y no le teme a las inyecciones.

El periodista asegura que mucha gente le pregunta sobre si deberían vacunarse o no, expresando sus dudas y temores a los sueros. "Voy a explicar muy rápidamente por qué me vacuno yo", ha dicho, para después continuar: "Este virus no va a desaparecer y va a seguir circulando entre nosotros".

Josep Corbella ha aseverado que el COVID es un virus "respiratorio" y que todos los de este tipo "se acaban pillando": "No hay nadie que pueda decir: 'Yo nunca he pillado un rinovirus de resfriado o una gripe'. Todos respiramos, todos estamos expuestos y antes o después todos nos vamos a contagiar", ha explicado ante la cámara.

Así, ha continuado explicando que el debate no está entre "vacunarse o no vacunarse", sino "vacunarse o pasar la enfermedad, porque antes o después se pasará". Finalmente, ha sentenciado: "En mi caso concreto, he preferido vacunarme".