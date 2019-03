Moreno a Marjaliza: "Me voy de vacaciones, prepárame la pasta, que me hace falta"

El primero de los protagonistas de la Púnica, como no, es David Marjaliza. Es uno de los supuestos cerebros de la trama. Pero no podemos nombrar a este empresario vinculado a la gestión inmobiliaria sin hacer lo propio con Francisco Granados. Su amigo de la infancia y lo más importante, su socio dentro de la trama. Granados está en la parte de los políticos implicados, es exdirigente del Partido Popular de Madrid.

A estos dos se suma otro nombre más, el de otro empresario. Es el informático Alejandro de Pedro, considerado como el gran conseguidor de la trama Púnica. Además, de ellos, que están a la cabeza, destacamos otros nombres.

José Miguel Moreno. Otro de los políticos implicados. Exalcalde de Valdemoro, uno de los municipios de la capital salpicados, y exdiputado de la Asamblea de Madrid. En las conversaciones que aparecen en el sumario del caso Púnica, Marjaliza y él, hablan con total confianza. "Me voy de vacaciones, prepárame la pasta, que me hace falta", dice Moreno. A lo que Marjaliza le pregunta "¿Ya te lo has gastado todo?". "Yo me lo gasto todo, tío", responde Moreno.

En los documentos del sumario de la operación Púnica aparecen también las enormes cantidades de dinero que la polícia ha encontrado en los registros de los imputados en la trama corrupta. Un verdadero botín en sobres. El caso más llamativo estaba en la caja de seguridad de David Rodriguez Sanz, exalcalde d eCasarrubuelos, con casi 400.000 euros. Ellos son los protagonistas de la trama Púnica.