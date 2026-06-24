Montesinos: "Sánchez, según ha dicho él mismo, mantiene a día de hoy comunicación con Zapatero, ¿le contó todo lo relacionado con Bolivia?"

El periodista ha descrito la sesión del Congreso como "de máxima tensión", marcada por el tono de Sánchez hacia sus socios y por su defensa de Zapatero en un contexto político y judicial especialmente delicado.

Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14', ha descrito la sesión del Congreso como una muestra de que "la tensión es enorme". A su juicio, le ha llamado especialmente la atención el tono empleado por Pedro Sánchez hacia sus socios parlamentarios.

"Es verdad que el presidente se ha dirigido a ellos con un tono muy chulesco. Resulta llamativo si se tiene en cuenta la debilidad parlamentaria que atraviesa. Incluso ha llegado a plantear que ellos lo hacen todo bien y que el Gobierno no tiene nada que reprocharse. El trato dispensado a sus socios ha sido uno de los aspectos más destacados de la sesión", señala en Al Rojo Vivo.

Montesinos también ha puesto el foco en la defensa que Sánchez hizo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde la tribuna del Congreso. "El presidente ha vuelto a poner la mano en el fuego por Zapatero. Y apenas unas horas después hemos conocido dos hechos muy relevantes: la citación del denominado 'Julito', amigo y colaborador del expresidente, y un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así es muy complicado", ha afirmado.

Por ello, considera que la estrategia del jefe del Ejecutivo entraña riesgos políticos. "Así es muy complicado para Sánchez sacar la cabeza; es prácticamente imposible. Tú das la cara por Zapatero y, acto seguido, aparece un nuevo informe policial y una nueva citación judicial. La situación se complica extraordinariamente", sostuvo.

Además, ha recorado que el propio Sánchez aseguró recientemente que mantiene interlocución con Zapatero. "Según dijo el presidente, sigue hablando con él a día de hoy. ¿Le trasladó también esta derivada? ¿Le contó todo lo relacionado con Bolivia? No lo sabemos. Pero, pese a ello, ha decidido asumir el riesgo político y defenderlo públicamente desde la tribuna del Congreso de los Diputados", ha concluido.

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