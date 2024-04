El periodista Pablo Montesinos , director adjunto de Artículo 14, explica que el PP no cumplió sus objetivos en las elecciones de Euskadi , tal como reconocían "algunos barones territoriales con mando en plaza". Fundamentalmente dos objetivos: uno, que el PP no es clave para la gobernabilidad del País Vasco y dos, que el PP no ha conseguido apartar a Vox del Parlamento vasco.

Es por ello que, tal como informa Montesinos, "algunos barones territoriales pedían desde esa misma noche hacer ya una autocrítica: tenemos que analizar qué hacer para no llevarnos una sorpresa desagradable en las elecciones de Cataluña (que se celebrarán este próximo 12 de mayo)".

De este modo, y con esta cita a la vuelta de la esquina, "existe la discusión sobre si hablar de sanidad, economía y de los problemas reales que interesan a la gente o hacer un ataque frontal contra los independentistas como está abogando el propio candidato del PP por Cataluña, Alejandro Fernández".